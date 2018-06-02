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02 Haziran 2018 03:04

Uludağ’da kaybolan genç 5 saat sonra bulundu

Bursa’da gezi amaçlı çıktığı Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları saatlerce devam etti.

Uludağ’da kaybolan genç 5 saat sonra bulundu

02 Haziran 2018 03:04

Ekipler 27 yaşındaki genci 5 saat sonra buldu.


Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Mahmut Yalçın, tek başına çıktığı doğa yürüyüşü kayboldu.


Merkez Osmangazi İlçesi Zeyniler mevkiindeki ormanlık alanda, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mahmut Yalçın, yalnız başına yürüyüşe çıktı. Saat 18.40’ta ağabeyi ile iletişime geçen Yalçın kaybolduğunu söyleyerek konumunu gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, AKUT VE NAK ekipleri Yalçın’ın gönderdiği konuma gitti. Yalçın’ı bu konumda bulamayan ekipler arama çalışmalarını genişleterek çevredeki alana dağıldı. 5 saat süren çalışmanın ardından AKUT ekipleri Yalçın’ı buldu. Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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