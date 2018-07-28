Uludağ’da kaybolan yaşlı adam 5 saat sonra bulundu

Edinilen bileğiyle göre, Sarıalan bölgesinde ailesiyle birlikte çadırda kalan alzheimer hastası Arif Doğru (78), saat 14.30 sularında çadırdan ayrıldı ve geri dönmedi. Doğru’nun eşi ve yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 15.00’te başlayan aramalar akşam saatlerine kadar devam etti. Yaşlı adamı Kadıyayla bölgesinde gören bir ormancının ihbarı üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yaşlı adam, AFAD, NAK, Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT), İHH ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından ormanda bulunarak traktörle bulunduğu bölgeden alındı. Yaşlı adam sağlık kontrolü için 112 ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.