Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 02:28

Uludağ’da mahsur kalan 6 dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu

Bursa’da Uludağ’da sarı alandan Bursa’ya doğru orman içinden yürümeye çalışan 6 dağcı kayboldu.

Uludağ’da mahsur kalan 6 dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu

24 Aralık 2017 02:28

Kendi imkanları ile jandarmadan yardım isteyen dağcıları 30 kişilik kurtarma ekibi arama çalışmaları başlattı.


Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii’nde yönlerini kaybetti. Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaşması nedeniyle Uludağ’da yaşam durdu. Edinilen bilgiye göre Akşam 8 saatlerinde yola çıkan 6 dağcı yola çıktıktan 1 saat sonra jandarma ekiplerinden yardım istedi. Koordinatlarını belirten dağcılara yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle hala ulaşılamadı. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma(JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, (NAK), BAKUT, AKUT ekipleriyaklaşık 5 saattir mahsur kalan dağcılara ulaşmak için seferber oldu. Ayrıca Uludağ’da sıcaklığında -9 dereceye ulaştığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
9
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç