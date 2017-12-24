Uludağ’da mahsur kalan 6 dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu

Kendi imkanları ile jandarmadan yardım isteyen dağcıları 30 kişilik kurtarma ekibi arama çalışmaları başlattı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii’nde yönlerini kaybetti. Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaşması nedeniyle Uludağ’da yaşam durdu. Edinilen bilgiye göre Akşam 8 saatlerinde yola çıkan 6 dağcı yola çıktıktan 1 saat sonra jandarma ekiplerinden yardım istedi. Koordinatlarını belirten dağcılara yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle hala ulaşılamadı. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma(JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, (NAK), BAKUT, AKUT ekipleriyaklaşık 5 saattir mahsur kalan dağcılara ulaşmak için seferber oldu. Ayrıca Uludağ’da sıcaklığında -9 dereceye ulaştığı öğrenildi.