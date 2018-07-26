Uludağ’da şenlik var

‘Doğa ve Bilim Şenliği’, 11-12 Ağustos tarihlerinde Sarıalan’da gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz düzenlenecek faaliyetlerle bilimseveler gün boyu doğa ile iç içe bilimsel atölyelere katılabilecek, yürüyüş yaparak Uludağ’ın eşsiz güzelliklerini keşfedecek. Gece yarısına dek sürecek şenliğe katılanlar, bilimle iç içe unutamayacakları bir gün geçirecek.

Renkli şenlikte tabiat yürüyüşlerinin yanı sıra ahşap ev, geri dönüşüm mikroskobu, kuş yemi ve kuş yuvası yapımı ile topraksız tarım, volkanik patlama ve ipekböceği besleme gibi onlarca farklı konuda ücretsiz birçok atölye çalışması da yapılacak. Şenlik alanındaki atölye çalışmalarına kayıt yaptırarak, bütün etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek. 10.00-18.00 saatleri arasında atölye ve doğa yürüyüşlerinin de yer alacağı şenlik, akşam 22.00-02.00 saatleri arasında gökyüzü gözlemi ile son bulacak. Bursa BTM’nin Uludağ Sarıalan’daki ‘Doğa ve Bilim Şenliği’ne ilişkin bilgi almak isteyenler, www.bursabilimmerkezi.org web sayfasını ziyaret edebilecek.

Yüzyılın ay tutulmasına hazır mısınız?

Bursa BTM tarafından Bursalı amatör astronom Hasip Sönmezalp adına Mihraplı Kent Park’ında organize edilen ‘Gökyüzü Gözlemi’ için de geri sayım sürüyor. 27 Temmuz akşamı 21.00 ile 01.00 saatleri arasında organize edilecek faaliyete katılacak olanlar, yüzyılın en uzun ay tutulmasına şahitlik edecek.