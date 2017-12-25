Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 09:42

Uludağ’da şok evlenme teklifi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu.

Uludağ’da şok evlenme teklifi

25 Aralık 2017 09:42

3 gündür Uludağ’da tatil yapan Ozan Atabey, 15 yıldır aşık olduğu Didem Saygılı’ya pistin ortasında yüzük takarak evlilik teklif etti.


Uludağ’a tatile gelen Ozan Atabey (30), Oteller Bölgesi’nde yüzlerce tatilcinin önünde diz çökerek Didem Saygılıya evlenme teklifi etti. Evlenme teklifi alan Didem Saygılı bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Saygılı, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyim. Bütün genç kızlara sesleniyorum; sakın ümitlerini kaybetmesinler. Sevgi, aşk ummadıkları anda gelip onları bulabiliyor. Sabah terk etmeyi planlıyordum, şimdi evleniyorum. Ne zaman ne olacağı belli değil tekrardan sevgilime teşekkür ediyorum" dedi.


Evlenme teklifi eden Ozan Atabey," Aslında 3 gündür buradayız ve 3 gündür bu yüzük benim yanımda. Tepelere çıkarken, kayarken, her an yanımda acaba nerede nasıl bir plan yapabilirim" diye düşünüyordum. Şu an burada kaymayı öğrenirken aksiyonlar yaparken birden aklıma böyle bir şey geldi. Zaten onu ilk gördüğüm andan beri onunla evlenmeyi istiyordum. 15 yıldır onu tanıyorum. Bir hayaldi gerçek oldu" dedi.


Evet cevabını alan Ozan Atabey Didem Saygılı’ya sarıldı. Çift düğünü ocak ayından sonra yapacaklarını ve balayı için de Uludağ’a geleceklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç