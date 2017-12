Uludağ’da şok evlenme teklifi

3 gündür Uludağ’da tatil yapan Ozan Atabey, 15 yıldır aşık olduğu Didem Saygılı’ya pistin ortasında yüzük takarak evlilik teklif etti.

Uludağ’a tatile gelen Ozan Atabey (30), Oteller Bölgesi’nde yüzlerce tatilcinin önünde diz çökerek Didem Saygılıya evlenme teklifi etti. Evlenme teklifi alan Didem Saygılı bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Saygılı, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyim. Bütün genç kızlara sesleniyorum; sakın ümitlerini kaybetmesinler. Sevgi, aşk ummadıkları anda gelip onları bulabiliyor. Sabah terk etmeyi planlıyordum, şimdi evleniyorum. Ne zaman ne olacağı belli değil tekrardan sevgilime teşekkür ediyorum" dedi.

Evlenme teklifi eden Ozan Atabey," Aslında 3 gündür buradayız ve 3 gündür bu yüzük benim yanımda. Tepelere çıkarken, kayarken, her an yanımda acaba nerede nasıl bir plan yapabilirim" diye düşünüyordum. Şu an burada kaymayı öğrenirken aksiyonlar yaparken birden aklıma böyle bir şey geldi. Zaten onu ilk gördüğüm andan beri onunla evlenmeyi istiyordum. 15 yıldır onu tanıyorum. Bir hayaldi gerçek oldu" dedi.

Evet cevabını alan Ozan Atabey Didem Saygılı’ya sarıldı. Çift düğünü ocak ayından sonra yapacaklarını ve balayı için de Uludağ’a geleceklerini söylediler.