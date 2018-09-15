Uludağ'da tuvalet krizi

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da Kirazlı yaylada bulunan bakımsız tuvaletler tepkiye sebep oluyor.

Kirazlı yaylaya giden vatandaşlar mesire yerinde bulunan umumi helalara girince berbat bir durumla karşı karşıya kalıyor. Tamamen bakımsız çok kötü durumdaki tuvaletler vatandaşları rahatsız ederken, durumu Osmangazi ve Büyükşehir Belediyesi'ne bildiren vatandaşlar, bölgede yetkinin Milli Parklar Müdürlüğünün uhdesinde olduğu söyleniyor. Vatandaşlar yetki karmaşından dolayı mağdur durumda kalıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemil Aydın, “Uludağ'da tuvalet bakımında bile yetki karmaşası var. Kirazlı yaylara umumi helaların bakımsızlığı halk tarafından şikayetlere konu olmaktadır. Çözüm olarak Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi'nin adres gösterilmesinin ardından, yetkinin Milli Parklar Müdürlüğü'nün uhdesinde olduğu ifade edildi. Bu durumda olan vatandaşlarımız oluyor. Uludağ'ın yönetim tartışması uzun süredir Bursa gündeminde yer alırken, imardan temizlik hizmetlerine kadar her konuda çözümsüzlük baş gösteriyor. Yıllardır ifade ettiğimiz gibi Uludağ yerel yönetim erkleri tarafından planlanıp, yönetilmelidir. Adı geçen piknik alanındaki umumi helalara acilen müdahil olunmalı, ilgili kurumlar bu basit temizlik ve onarım hizmetinde sorumluluğu birbirine atmamalıdır. Zira sıkıntıyı Bursa halkı çekmektedir” dedi.