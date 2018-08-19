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19 Ağustos 2018 20:04

Uludağ’da yaşanan can pazarı kameralara böyle yansıdı

Bursa Uludağ’da doğa yürüyüşüne çıkan 19 kişilik grupta bulunan 56 yaşındaki bir kişi, kanyonda ayağı kırılınca askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Uludağ’da yaşanan can pazarı kameralara böyle yansıdı

19 Ağustos 2018 20:04

Kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, bir grup doğasever Uludağ’ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Balaban köyü ormanlık alanlarında doğa yürüyüşüne çıktı. Gruptan 56 yaşındaki Hayrullah Zülfikar’ın sağ ayağı kanyondaki gezi esnasında Kanlıgöl Bölgesi’nde kırıldı. Gruptakiler jandarma, 112, AFAD ve NAK arama kurtarma ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen AFAD Bursa ekibi, bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle hemen helikopter istedi. Eskişehir’den Bursa’ya sevk edilen askeri kurtarma helikopteri Zülfikar’ı olay yerinden aldı. Kurtarma operasyonu ve Uludağ’da yaşanan bu can pazarı kameralara anbean yansıdı.


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Hayrullah Zülfikar’ın sağ ayak bileğinin kırık olduğu ve hareket ettiremediği öğrenildi.




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