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31 Aralık 2016 16:59

Uludağ’da yılbaşı coşkusu erken başladı

Uludağ’da yılbaşı coşkusu erken başladı

31 Aralık 2016 16:59

Kış turizmin gözde merkezlerinden Uludağ’da 2017’ye sayılı saatler kala oteller yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşırken, Oteller Bölgesi’nde ise tatilciler kayak pistlerinde renkli görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ’da tatilciler karın tadını doyasıya çıkartıyor. 2017 yılına sayılı saatler kala kar kalınlığının 2 metreyi aştığı zirvede tek kişilik oda fiyatlarının bin TL’yi bulduğu oteller yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlik tatilciler pistlere akın ederken, güneşli hava renkli görüntüler de oluşturdu.

Kar kalınlığı 220 santimetreye ulaştı
Bazı tatilciler aileleriyle birlikte araçlarıyla zirveye ulaşmayı tercih ederken, bazıları da teleferikle çıkmayı tercih etti. Teleferikle 30 dakika yolculuk yapan tatilciler, Bursa manzarasını doyasıya izlemenin tadını çıkarttı. Zirvedeki araçların üzerilerinin karla kaplandığı görülürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla karları temizlemeye çalıştı. Kar kalınlığının 220 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi’nde tatilciler, pistlerde renkli görüntüler oluşturdu. Bazı acemi kayakçılar kendi çabalarıyla kayak yapmayı öğrenmeyi tercih ederken, kimileri de profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitim alıyor. Pistlerde yerlerini alan minik kayakçılar da eğitmenleri eşliğinde kayak yapmayı öğreniyor. Profesyonel snowboard sporcularının gösterileri nefesleri keserken, acemi kayakçıların ise sık sık düşmesi dikkatlerden kaçmadı.
Her yıl yılbaşını kutlamak için Uludağ’a geldiklerini ifade eden vatandaşlar, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla yoğunluk gördüklerini dile getirdi.



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