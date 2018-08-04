Uludağ’da yıldız yağmuru

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel’in açılış konuşması ile başlayan programa katılanlar, dev teleskoplarla Perseid meteor yağmuru ile takımyıldızlarını ve gezegenleri inceledi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin tertiplediği Astrofest 2018, bilim meraklılarını Uludağ’ın zirvesinde buluşturdu. Ünlü isimlerin renk kattığı Astrofest’e yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi oldu. Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans verdiği faaliyete ekranların sevilen ismi Talha Uğurluel, Mandıra Filozofu filmiyle tanınan Müfit Can Saçıntı, Suriyeli kozmonot Muhammed Ahmed Faris de sunumları ile renk kattı. Sanat tarihçisi Talha Uğurluel’in açılış konuşması ile başlayan programda, onlarca farklı atölye çalışmasının yanı sıra doğa yürüyüşleri ile gökyüzü gözlem faaliyeti de yapıldı.

Ulucami’nin minberindeki sır

Talha Uğurluel, Anadolu insanının uzaya olan merakının çok eskilere dayandığını söyledi. Selçuklu ve Osmanlı’da gökbilimine ilgi duyan ve kendi dönemlerine ışık tutan birçok âlimin yetiştiğini ifade eden Uğurluel, bütünü ile kâinatı temsil eden Ulucami minberine işlenen güneş sistemine dikkat çekti. Tarihî minber üzerinde güneş ve galaksi sistemlerinin olduğunu belirten Uğurluel, minbere işlenen gezegenlerin büyüklük oranlarının ve yörüngelerinin de gerçek ölçülerle aynı olduğunu ifade etti. Uğurluel, “Bazen sunumlarımda bana, ‘1390’da Osmanlı’da güneş sistemi nereden bilinecek diye?’ soruyorlar. Hâlbuki o yıllarda Osmanlı’da güneş saatleri var. Biz güneş sistemine yabancı bir toplum değiliz. Uluğ Bey’in yıldız haritası çıkarmaya çalıştığını, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimci olan Ali Kuşçu’yu, Kadızâde-i Rumî’nin Bursa doğumlu bir astronom olduğunu ne kadarımız biliyor?” diye konuştu.

Bilim toplumu adına, Bursa BTM’nin faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade eden Uğurluel, ailelerden çocuklarını bilim kamplarına göndermeleri tavsiyesinde de bulundu.

Mars ikinci evimiz olacak mı?

Astrofest 2018’in ilk gün programında Astronom Doktor Bülent Yaşarsoy’da insanoğlunun uzay macerasına yönelik renkli bir sunum yaptı. Dünya dışı yaşam formalarından, uzaya gönderilen uyduların izlediği yola dek geniş bir yelpazede konferans veren Yaşarsoy, Kızılgezegen Mars’taki son keşifleri anlattı. Yaşarsoy, Mars’a içinde insan bulunan bir uzay aracının 2030’lu yıllarda gönderilmesinin tahmin edildiğini de söyledi.

CERN’den canlı konferans

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Tolga Güver ise, yıldızlarda temel kavramlar üzerinden gökcisimlerinin bilinmeyen yönlerini anlattı. Kâinattaki en şiddetli patlamalardan misaller veren Güver, nötron yıldızlarını anlattı. Astrofest 2018’in bu yıl Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’den de bir konuğu vardı. CERN’de parçacık fiziği araştırmalarını sürdüren Dr. Cenk Yıldız, etkinliğe telekonferans yöntemi ile katılarak CERN’de devam eden ‘Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve Atlas deneyi’ hakkında bilgi verdi. Astro fotoğrafçı Uğur İkizler de çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Ay ve güneş tutulmalarına ilişkin fotoğraflarının hikâyesini anlatan İkizler, astro fotoğrafçılığa ilişkin teknik bilgiler verdi.

Türkiye ve dünyadan UFO hikâyeleri

Bursa Amatör Astronomi Kulübü’nden İlhan Vardar’ın ‘Sahte Bilim, Astroloji’den Ufoloji’ye Cevaplar’ konulu renkli sunumu da ilgi gördü. Türkiye ve dünyadan UFO hikâyeleri ve ilginç uzay olaylarını anlatan Vardar, tartışmalı Roswel ve Tunsunga olaylarına açıklık getirdi.

Doğa yürüyüşleri ve onlarca farklı bilimsel atölye

Yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyenin konferansları ile destek verdiği Astrofest 2018’de onlarca farklı bilimsel atölye ve doğa yürüyüşleri de gerçekleştirildi. Artırılmış gerçeklikle ay keşfi, takımyıldızı küpü, gök atlası, gezegen tacı, gezegen x aracı, roket ve güneş saati yapımı ve ahşap atölyeleri katılımcıların yoğun ilgisini çekerken, çocuklar için düzenlenen ‘Hedef Titan’ astronomi oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bilim Avcıları ekibi bilimsel gösterileri ile etkinliğe renk kattı. Acapella grubu Vokalemun mini konserler verdi. Meraklılar, orman kâşiflerinin düzenlediği doğa yürüyüşü ile Uludağ’ın eşsiz güzelliklerini gördü.

Zirvede meteor yağmuru

Astrofest 2018’e katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gökcisimlerini inceledi. Perseid gök taşı yağmuruna tanıklık eden astronomi tutkunları, takımyıldızları ve gezegenleri gözlemleme fırsatını yakaladı. Pazar gününe kadar sürecek faaliyetin kapanış sunumunu ise Suriyeli kozmonot Muhammed Ahmed Faris yapacak. Faris, uzayda geçirdiği 8 günü anlatacak.