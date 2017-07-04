Uludağ’daki bitkiler için tanıtım merkezi

Bölge Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında Uludağ’daki Kirazlıyayla mevkiinde ‘Botanik Bahçesi’ kurulacak. Uludağ’da yetişen ve taşınabilir türde olan bitkiler bu botanik bahçesine getirilerek ekilecek. Yürütülecek peyzaj çalışmaları ile de Uludağ’daki 178’i endemik olmak üzere toplam bin 380 bitki türü koruma altına alınarak tanıtımı yapılacak. Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi’nin kurulması adına hazırlanan protokol Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Günümüz Türkiye’sinde belediyeler, klasik hizmetleri olan temizlik ve park bahçeler çalışmalarının yanı sıra çok farklı projelere de imza atıyor. Tüm belediyeler farklı projeleri hayata geçirmek için adeta bir yarış içerisinde. Bu tabi ki maddi imkanlarla doğru orantılı şekilde oluyor. Belediyelerin parası varsa hayata geçirdiği projeler de büyük oluyor. Çok şükür ülke ekonomimiz şuan çok iyi durumda ve belediyeler birbirinden büyük projelere imza atıyor. Osmangazi Belediyesi olarak 2014 yerel seçimlerinde Bursa’mızın ve ülkemizin en büyük değerlerinden olan Uludağ’ın önemini daha da arttıracak olan ‘Endemik Park’ projesini gündeme getirdik. Bu projeyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi ile daha da geliştirerek Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi kurulması için çalışma başlattık. Uludağ’da hangi bitkilerin olduğunu bilen kişi sayısı çok azdır. Gerek bu bitkilerin tanıtımını yapmak gerekse de Uludağ’ın önemini daha da arttırmak adına bu proje önem taşıyor. Proje kapsamında oluşturulacak olan botanik bahçesinde Uludağ’da yetişen ve taşınabilir nitelikte olan bitkiler yer alacak ve bahçeyi gezen vatandaşlar Uludağ’da hangi bitkilerin olduğunu yakından görebilecek. Uludağ’ı sadece kış aylarında değil 12 ay kullanılacak bir noktaya getirmemiz lazım. Uludağ’ın tüm güzelliklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, “Uludağ, gerek kentimiz gerekse de ülkemiz adına büyük bir değer kaynağı. Ancak, bu kaynağı maalesef tam anlamıyla kullanamıyoruz. Doğanın yapısını bozmayacak ve sürdürülebilir şekilde Uludağ’ı en güzel şekilde kullanmalıyız ve geliştirerek gelecek nesillere bırakmalıyız. Orman fakültesi olan bir üniversite olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Daha güzel ve daha tanınır bir Uludağ ortaya çıkartarak daha fazla turist gelmesini sağlamalı ve ülke ekonomimize katkı sağlamalıyız” diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut ise “Uludağ Milli Parkı Türkiye’de bulunan 42 milli parktan bir tanesi. Bursa ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi ile Uludağ’ı kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için bir adım atıyoruz. Bu adımlara devam da edeceğiz. Bizim işimiz doğayı korumak. İhtiyaçları görmeden de doğayı koruyamayız. Bu bilinçle hareket ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın daha çok faydalanacağı ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak bir Uludağ ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.