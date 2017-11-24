Uludağ’daki köşklere büyük talep

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığının 50 santimetreyi aşması işletmecilerin yüzünü güldürdü. Sezonu 16 Aralık tarihinden daha erken açmak için otellerdeki hummalı çalışmalar sürerken, Sarıalan mevkiinde 2 yıl önce inşa edilen orman köşklerine ise şimdiden büyük talep olduğu bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Uludağ Milli Parkı’ndaki Sarıalan mevkiinde inşa ettirilen orman köşklerine yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği öğrenilirken, yılbaşı için şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştığı belirtildi. 47 adet bulunan köşk evlerinin yılbaşı gecesi için konaklama fiyatının bin TL’yi bulduğu aktarıldı.

“Yılbaşı rezervasyonlarımız neredeyse tükenmek üzere”

Rezervasyonların bu yıl çok yoğun bir şekilde başladığını ifade eden Uludağ Orman Köşkleri Tesis Müdürü Gökhan Dağ, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Bu sene özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor. Sömestr ve yılbaşı rezervasyonlarımız neredeyse tükenmek üzere. Yabancı turistlerde ise Orta Doğu’dan çok fazla talep var. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Biz burayı apart konseptinde işletiyoruz. 4 ve 6 kişilik evlerimiz var. Evlerimizin hepsi 2 katlı dubleks ve dayalı döşelidir. Konaklayacak misafirlerimiz yiyeceklerini temin edip burada kalabilirler. Doğalgaz, kombi, ısıtma sistemimiz vardır. Gelen misafirlerimiz barbeküyü kullanarak yemeklerini yapabilirler ya da içerideki ocakları kullanarak yemeklerini yapabilirler. Civarlarda bulunan restorandan faydalanabilirler" dedi.

“Kış sezonu için yüzde 80 oranında satışlarımız yapıldı”

Hafta sonları ve ocak ile şubat ayı için rezervasyonları büyük ölçüde tamamladıklarını ifade eden Dağ, “Kar yağışını bekleyen çok fazla misafirimizin rezervasyonu vardı. Taleplerimiz hep bu yönde geliyordu. Sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımlardan çok fazla dönüş aldık. Hafta sonları, ocak ve şubat ayı için rezervasyonlarımızı tamamladık sayılır. Fiyatlarımız sezonuna göre değiştiği için misafirlerimiz bizi aradıklarında daha sağlıklı bilgiye ulaşabilirler. Ancak şu anda kasım ayı sonuna kadar erken rezervasyon fırsatlarında fiyatlarımızı aşağı çektik. Kış sezonu için şu anda yüzde 80 oranında satışlarımız yapıldı. Önümüzdeki hafta içerisinde de geri kalanının tükeneceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.