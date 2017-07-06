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06 Temmuz 2017 11:01

Uludağ’ı bilimle keşfedecekler

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bu yaz tatilini bilim ve macerayla geçirmek isteyen minik mucitler için bilimle dolu birbirinden renkli programlar hazırladı.

Uludağ’ı bilimle keşfedecekler

06 Temmuz 2017 11:01


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, yaz tatilinde minik kaşifleri Uludağ çıkarıyor. 8 ile 14 yaş arası bilimseverler için hazırlanan doğa ve bilim kampları sürprizlerle dolu içeriğiyle minik bilimseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 16 Temmuz’da başlayacak ve belirli tarihlerde aralıklarla devam edecek günübirlik kamp programı Çobankaya-Sarıalan güzergahında gerçekleştirilecek. Kamp programı boyunca Uludağ‘ı keşfe çıkacak minikler, eşsiz doğa güzellikleri arasında zirvenin endemik bitki türlerini ve kuş kafesi yapımını öğrenecek. Öğle yemeklerini zirvede yiyecek olan minik bilimseverler, rotalarının yer aldığı Uludağ krokisi ve kamp öncesi dağıtılacak etkinlik kitleri ile doğanın tadını çıkaracaklar. Kamp programında ayrıca mikroskop yapım atölyesi de gerçekleştirilecek. Kontenjanla sınırlı doğa yürüyüşleri ve atölye çalışmaları ile macera dolu doğa ve bilim kampına katılmak isteyen minik kaşiflerin http://www.bursabilimmerkezi.org adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırmaları yeterli.




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