Uludağ’ı bilimle keşfettiler

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) öğrencilere yönelik hazırladığı kamplar, geleceğin kâşiflerini Uludağ’da buluşturdu. 8 ile 14 yaş arası öğrencilere yönelik Çobankaya-Sarıalan güzergâhında hafta sonları günü birlik gerçekleştirilen kamplara katılanlar, eşsiz doğa güzellikleri arasında Uludağ’ın endemik bitki türlerini keşfederken, kuş kafesi ve mikroskop yapımını öğrendi. Birçok farklı atölye çalışmasının da yer aldığı kamplarda kendi çizdikleri Uludağ krokisi ile rotalarını belirleyen bilime meraklı gençler, tabiatta yürümenin keyfini çıkardı.

Astrofest 2018 için geri sayım sürüyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin aklı gece gündüz bilimde olan gökyüzü tutkunlarını 3-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Uludağ’da buluşturacağı Astrofest2018 için de geri sayım sürüyor. Onlarca atölye çalışması, bilim söyleşileri ve doğa yürüyüşlerinin yapılacağı etkinliğe bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimler de sunumlarıyla renk katacak. Astrofest2018’e katılmak isteyenler, http://uludagastrofest.org/ ya da www.bursabilimmerkezi.org adreslerinden detaylı bilgi alabiliyor.