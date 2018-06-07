Uludağ’ı keşfederken korkma

Uludağ’ın doğa güzelliklerinin yanı sıra dağcılara ders niteliğinde hayat kurtaran pek çok bilginin verildiği kısa filmde Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığının yaptığı kurtarma operasyonları anlatılıyor.

Bursa Jandarma Komutanlığının havadan görüntülerinin de yer aldığı filmde eğitim için Jandarma Komutanlığına gelen bir grup dağcının eğitim sürecine yer verildi. Jandarma Komutanlığındaki eğitimlerini tamamlayan dağcılar Uludağ’a çıkarak eğitimlerine Uludağ’ın sarp kayalıklarında devam etti.

Uludağ’da hayatta kalabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı derslerde dağcılara “Doğa kurallara uymaz dağcı uyar” mesajı verildi.

Uludağ’da emniyetli bir tırmanışın nasıl yapılabileceğinin uygulamalı olarak anlatıldığı filmde tırmanış için gereken kıyafetler çok özel ipler ve bu iplere atılan çok özel düğümlerin olduğu kaydedildi.

Ayrıca filmde Uludağ’a tırmanış için gelen bir dağcı grubun tırmanış sırasında geçirdikleri kaza sonrası mahsur kalmaları 156 Jandarma ihbar hattını arayarak konumlarını belirtmeleri, arama kurtarma timlerinin kısa sürede olay yerine giderek dağcıları kurtardığı görüntülere de yer verildi.