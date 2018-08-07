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07 Ağustos 2018 19:01

Uludağ’ın eteklerindeki yangın kontrol altına alındı

Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki çam ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uludağ’ın eteklerindeki yangın kontrol altına alındı

07 Ağustos 2018 19:01

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına anında müdahale ettiklerini ve alevleri kontrol altına aldıklarını söyledi.


Yıldırım ilçesinde Teferrüç Sarıalan teleferik hattının doğusundaki bölgeden akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Çam ormanlarında çıkan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü emrindeki helikopter ve Balıkesir’den gelen helikopter müdahale etti. Orman itfaiye ekipleri ve işçiler ise Akçağlayan Mahallesi’nden kara yolundan dumanların olduğu bölgeye ulaştı. Yangınla ilgili bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Yangın kısmen kontrol altına alındı. 2 Helikopter havadan müdahale ediyor. Karadan ise ekiplerimiz olay yerine ulaştı. Çok büyük bir alan değil” diye konuştu.




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