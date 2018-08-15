Uludağ’ın eteklerine 12 ay gençlik kampı inşa ediliyor

Başkan Alinur Aktaş, kampın 7.dönemindeki 130 öğrenciyi ziyaret ederek ata bindi, ok attı. Aktaş, bu bölgede 12 ay hizmet verecek gençlik kampı inşa edecekleri müjdesini verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bin rakımlı Alaçam ve sahildeki Karaacali’de gerçekleştirilen kamplarla; sosyal yaşamlarına destek oldukları gençlerin, yaz tatillerini hem eğlenip hem de öğrenerek geçirmelerini sağladıklarını söyledi. Kestel İlçesi’ndeki Alaçam Kampı’nın 7. dönem izcileriyle bir araya gelen Başkan Aktaş, "Bizler gençlerle ilgili makro düzeyde projeler yapmak istiyoruz. Gençlerimiz yol haritamızın merkezinde yer alıyor” dedi.

Ok attı, ata bindi

Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin ufkunu açan faaliyetlerinden Alaçam İzci Kampı’nda bir araya geldiği gençlerle bol bol sohbet etti. Kamp alanındaki etkinlik parkularının keyfini çıkaran, ata binen ve ok atan Başkan Aktaş, boya, ebru, at binme, oryantiring, dağcılık ve afet eğitimi faaliyetlerine katılan çocuklarla da kampı gezerek, keyifli bir gün geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaz tatilinde kampa katılan çocukların bireysel gelişimlerine fayda sağladıklarını belirterek, “Alaçam kampında çocuklarımızın yaşadığı heyecana hep beraber ortak olduk. Geleceğimiz olan gençlerimize her zaman değer veriyoruz. Bursa’nın 3 milyon nüfusunun yüzde 30’unu gençler oluşturuyor. Kentimizde gençlik faaliyetlerinin çok çeşitlendirerek devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

"Alaçam’a 12 ay hizmet verecek kamp yapacağız”

Büyükşehir Belediyesi’nin, gençleri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp sosyalleşmelerini hedeflediğini anlatan Başkan Aktaş, “Kamp gibi sağlıklı aktivitelerle, çocukların vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençlik faaliyetlerimizin sürdürülebilir olmasını ve tüm yıla yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yaz kış spor okulları, BUSMEK ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) yapılan gençlere yönelik çalışmaları da hatırlatarak, “Kamplar nedeniyle, Kestel Alaçam ve Gemlik Karacaali’de doğayla buluşturduğumuz gençlerimizin dağcılık, temel afet eğitimi, oryantiring, okçuluk, ebru, yüzme, resim ve müzik, dart, masa tenisi, mangala ve plaj voleybolu gibi birbirinden farklı etkinlikleri denemelerini sağlıyoruz. Gemlik Karacaali deniz kampı da 11 ile 13 yaşlarındaki gençlerimize hitap ediyor. Bu iki kampımızda da toplam 13 dönemde 130’ar gencimizi ağırlıyoruz. 4 dönemi de engelli gençlerimizle gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar bin civarında gencin katıldığı Alaçam kampının 8. ve son döneminin bayramdan sonra açılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Kampın kalıcı hale gelmesini ve yılın 12 ayı kullanmasını arzu ediyoruz. Ulaşımı daha da kolaylaştırmış olacağız. Amacımız, geleceğimiz olan gençlerin bu güzel yıllarını en iyi şekilde hatırlamalarını sağlamaktır. Kampa gelen gençlerimizin yüzde 90’ı ilk kez bir kamp ortamında bulunduklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler. Bizlere de bu gurur yeter” dedi.

"Görükle Gençlik Merkezi gün sayıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençlere büyük önem verdiğini belirten Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler makro düzeyde projeler yapmak istiyoruz. Gençlerimiz yol haritamızda belirlediğimiz en önemli noktada yer alıyor. Yakın zamanda açılacak olan Görükle Gençlik Merkezi, yurtlarından sinema salonlarına kadar gençlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek bir tesis oldu. Kusursuz bir merkez hazırladık, üniversitelerin açılmasıyla birlikte gençlik merkezi de faaliyete geçecek. Bu tür tesislerin sayılarını arttırmak istiyoruz” diyerek, Alaçam’da 12 ay kullanılması hedefiyle hazırlanan ve bungalov evlerin yer alacağı kamp alanı hakkında da bilgi verdi.