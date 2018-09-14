İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Uludağ'lı öğrenciler Kaçkar'a tırmandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, 23-30 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar Dağı’nın zirvesine çıktı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, 23-30 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar Dağı'nın zirvesine çıktı.


BUÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri ileri kar-buz eğitimlerini bu yıl Kaçkar'da yaptı. Eğitimlerin yıl içerisinde yaz-temel, kış-temel ve kaya eğitimlerinin yanı sıra kazma, krampon kullanımı ve teknik tırmanış bilgilerini içerdiğini açıklayan Topluluk Başkanı Hüseyin Burak, “Bilhassa Uludağ Keşiştepe'de bulunan rotaları tırmanma tecrübesini her yıl daha fazla üyemize yaşatmak istiyoruz. Topluluğumuza katılacak yeni arkadaşların bir yıl içerisinde bütün eğitimleri alıp önümüzdeki yıl yine Rize-Kaçkar'da düzenleyeceğimiz eğitime katılmaları mümkün” diye konuştu.


Zorlu bir tırmanışı geride bırakan gençler, zirvede topluluklarının bayrağını açarak poz verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.