‘Uludağ'lı öğrenciler Kaçkar'a tırmandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, 23-30 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar Dağı'nın zirvesine çıktı.

BUÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri ileri kar-buz eğitimlerini bu yıl Kaçkar'da yaptı. Eğitimlerin yıl içerisinde yaz-temel, kış-temel ve kaya eğitimlerinin yanı sıra kazma, krampon kullanımı ve teknik tırmanış bilgilerini içerdiğini açıklayan Topluluk Başkanı Hüseyin Burak, “Bilhassa Uludağ Keşiştepe'de bulunan rotaları tırmanma tecrübesini her yıl daha fazla üyemize yaşatmak istiyoruz. Topluluğumuza katılacak yeni arkadaşların bir yıl içerisinde bütün eğitimleri alıp önümüzdeki yıl yine Rize-Kaçkar'da düzenleyeceğimiz eğitime katılmaları mümkün” diye konuştu.

Zorlu bir tırmanışı geride bırakan gençler, zirvede topluluklarının bayrağını açarak poz verdi.