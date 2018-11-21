Ulusal fotoğraf yarışmasının birincisi BUFSAD oldu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmaya 29 üye dernekten 290 fotoğraf katıldı. Amaçlarının fotoğraf üretimine katkı sağlamak, Türk fotoğraf sanatı için özgün eserlerin oluşmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlamak olduğunu açıklayan federasyon yetkilileri birincilik kupasını 3 kez kazanan derneğe, logosunun üstünde özel tasarlanmış yıldız kullanma izni verileceğini bildirdi.

290 fotoğraf arasından takım halinde birinci olmanın büyük onur verdiği belirten BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise "Takım liderleri Egemen Ergin ve Galip Çetiner nezdinde emeğiyle katkı koyan değerli arkadaşlarımız Cengiz Çırpan, Salih Kuş, Aygül Öztürk, Veysel Kaya, Savaş Şener'i kutluyorum. Bu gururu BUFSAD'a ve Bursa'mıza yaşatanlara, derneğimizin bayrağını layıkıyla taşıyanlara sevincimle canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca takımımızın fotoğraf seçkilerinde jüri görevi üstlenen Cihan Karaca, Osman Maaşoğlu, Bülent Suberk, Mikdat Besni dostlarımıza da takımımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

32 yılı geride bırakan BUFSAD'ın kazandığı kupa ödülü 1 Aralık'ta Ankara'da törenle verilecek.