Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali Nilüfer’de başladı

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Çok Kısa Filmler Yarışması’nda dereceye giren filmler de ödüllendirildi.

Kültür ve sanatın kenti Nilüfer, sinema meraklılarını üç gün sürecek Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali’nde buluşturacak. Fransa merkezli 30 ülkede 90 ayrı şehirde eş zamanlı düzenlenen Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali’nin son ayağı olan Bursa bölümü Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen törenle başladı. 8-10 Haziran tarihleri arasında sürecek olan festival kapsamında Konak Kültürevi ve Sanat Mahal’de film gösterimleri, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.

Festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Açılış konuşması yapan Başkan Bozbey, Kültür sanat kenti Nilüfer’de yine çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yıllardır sanata verdikleri destekle sanat kenti olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Bozbey, “Bu sayede, hayatın ağırlığını, sanatla açtığımız bir perdeyle hafifletmek ve farklı bakış açıları ile farklı gündemleri takip etmek fırsatını da buluyoruz. Festival bildiğiniz gibi, Fransa merkezli, 30 ülkede 90 kentte aynı anda gerçekleştiriliyor. Türkiye’de 5 şehirde gösterimler yapılıyor. Nilüferliler olarak, 3 gün boyunca, Aykırı Sinema Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikle, kısa film anlamında dolu dolu dakikalar yaşayacağız. Festivalimiz boyunca atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler ve gece sineması gösterimleri gerçekleşecek. Sinema gösterimleri Konak Kültürevi ve Sanat Mahal’de yapılacak” dedi.

Uluslararası yarışmanın haricinde bu festival kapsamında, ilk kez ulusal yarışma bölümünü düzenlediklerini söyleyen Bozbey, “Yarışmamıza 271 film katıldı. Finale 12 film kaldı ve 4 tanesi bu gece ödüllendirilecek. Bu yarışmaya katılan tüm isimlere teşekkür ediyorum. Sanat üretme koşullarının iyice ağırlaştığı günümüzde, bu bir dik duruş, umutların her şeye rağmen diri olduğunu gösteren bir meydan okumadır. Herkese iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Festival kapsamında ilk kez düzenlenen yarışmaya 271 film katıldı. Nazan Kesal, Doç. Dr. Ali Sait Liman, Hilmi Etikan ve Metin Akdülger’den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu finale kalan 12 film arasından 4 tanesi ödüllendirildi. Gecede birinci olan Yüzme Öğreniyorum filminin yönetmeni Serpil Altın ödülünü Başkan Mustafa Bozbey’den, ikinci olan Abiye filminin yönetmeni Doğuş Algün ödülünü Jüri Üyesi Nazan Kesal’dan, üçüncü olan Kapan filminin yönetmeni Korhan Günay da ödülünü Aykırı Sinema Yönetim Kurulu Üyesi Necla Çelik’ten e aldı.

10 Haziran’a kadar sürecek olan Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali’nde dünyadan ve Türkiye’den kısa film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşiler, atölyeler ve etkinlikler ücretsiz olarak halkla buluşacak.