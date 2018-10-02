Uluslararası göle büyükşehir koruması

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nü kirlilikten arındıracak Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

Gemlik Körfezi'ni kirlilikten arındıracak, bünyesinde 8 terfi merkezi, 82 kilometrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı, 22 kilometre terfi hattı, 5 adet arıtma tesisi, 2 adet derin deniz deşarj sistemi bulunan dev projeyi etap etap hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Uluabat Gölü için de düğmeye bastı. Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri olan, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki Uluabat Gölü'ne yeniden hayat verecek Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Dünyada sadece 38 üyesi bulunan “Uluslararası Yaşayan Göller Projesi”ne dahil olan Uluabat Gölü'nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle devreye alındı.

Anadolu'ya kuzey batıdan giren kuş göç yolu üzerinde olan, Balıkesir'deki kuş cennetine yakınlığı ve barındırdığı kuş zenginliği ile sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri Uluabat Gölü çevresindeki yerlerim birimlerinin atıkları, artık aratmaya tabi tutulacak. Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı yerleşimlerinde yer alan 25 bin nüfusa hizmet verecek tesiste, ilk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlanacak. Devreye alınan tesis ile dünyada nesli tehlike altında olan küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, pasbaş patka, alaca balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan ve bu kuşlar için önemli bir üreme alanı olan Uluabat Gölü'nde hem kuş hem de balık türlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Allah vergisi birçok değere sahip olduğunu belirterek, Uluabat Gölü'nün de bu değerlerden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın gelecekte daha da gelişip, büyüyeceğini, daha fazla turist ağırlayıp, yüksek teknolojili üretimle cari açığın kapanmasında önemli bir rol üstleneceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Tüm bunlar olurken, altyapıyı daha da güçlü hale getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bursa bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir termal şehir, bir turizm şehri. Her şeyden öte cennetten bir köşe tanımını hak edecek kadar doğallığıyla öne çıkan bir şehir. Bildiğiniz gibi Bursa yeşil renkle ilişkilendirilerek anılıyor. Dolayısıyla ‘Yeşil Bursa'nın hakikaten doğallığının korunarak gelecek nesillere aktarılması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Açılışını yaptığımız tesis bu amaçla inşa edildi. Altyapı yatırımları pek gözle görülmez ama 25 bin nüfusa hizmet verecek bu tesis, kamulaştırmalarıyla birlikte yaklaşık 35 milyon TL'ye mal oldu. Göl havzasına hayat verecek proje kapsamında Gölyazı'da 3, Akçalar'da 1 ve Fadıllı'da 1 terfi merkezi yapıldı. Tesisin yapılında emeği geçen herkesi kutluyorum. Uluabat Gölümüz için hayati önem taşıyan tesisin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından törene katılan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve protokol üyeleriyle birlikte tesisleri gezen Başkan Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten sistemin çalışma şekliyle ilgili bilgi aldı.