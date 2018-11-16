Uluslararası şampiyon kanarya

Hobi maksadıyla 2004 yılından bu yana kanarya yetiştiriciliği yapan ve 300'e yakın yarışma vasfında kanaryası mevcut olan Murat Tokdemir, İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen Uluslararası Kanarya Güzellik Yarışması'na gönderdiği kuş ile birinci oldu. Türkiye'den 10 kuşun yarışmaya katıldığı uluslararası yarışmada, toplam farklı cinslerde 2 bin 500 civarı kuşun yarıştığını belirten Murat Tokdemir, "Benim kategorimde 80 kuş yarışmaya katıldı. Ben bir kuş göndermiştim. Türkiye'den giden kuşlarla birlikte 2 gün boyunca karadan süren yolculukla Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Başkanı Yılmaz Çakmak ile Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Üyesi Hamdi Özülü tarafından İtalya'ya ulaştırıldı. 80 kuş arasından gönderdiğim kuş birinci oldu. Dünyanın en iyi kanarya yetiştiren ülkesi olarak bilinen İtalya'da almış olduğum bu derece mühim bir başarıdır" diye konuştu.

Türkiye'de her yıl bölgesel ve Türkiye şampiyonlukları olduğunu anlatan Tokdemir, yeni kuşlar yetiştirmek için şimdiden çalışmalara başladığını söyledi.