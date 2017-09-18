Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

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Klasik yapıdaki çocuk ve gençlik oyunlarının yanı sıra, dans müzik ağırlıklı oyunlara, kukla gösterilerine ve atölyelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan festival, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını 22 yıldır aralıksız Bursa’da buluşturuyor. 22. Festival, 25 - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye, Romanya, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya, Bulgaristan ve Rusya’dan gelen topluluklar çocuk ve gençlerle buluşacak. Festivalde sahne alacak topluluklar, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Ö. Erdönmez, ASSITEJ Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, ASSITEJ Üyesi, Gülden Ateş, ASSITEJ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yüce, Yard. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu, Yönetmen Özer Tunca, ASSITEJ Üyesi Özgehan Uştuk ve Eleştirmen Yetkin Yüksel’den oluşan ‘Sanat Kurulu’ tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi.

6 gün süre ile katılımcı topluluk gösterilerinin yanı sıra, atölye çalışmalarının da yer alacağı festivalde oyunlar; Kent Müzesi Amfi Tiyatrosu, Merinos AKKM Orhangazi Salonu, Akpınar Kültür Merkezi, Adile Naşit Sahnesi, Bursa Akademik Odalar Birliği Sahnesi, Konak Kültür Merkezi, BKSTV Atölye Salonu, Ördekli Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Sahnesi, Merinos AKKM Göç Müzesi Sahnesi’nde ve bu sahnelerin bulunduğu merkez ilçeler dışındaki 14 ilçede izlenime sunulacak. Tüm oyunlar ve atölye çalışmaları ücretsiz olarak izlenime sunulacak.