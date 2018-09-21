ULUTEK, Bosnalı misafirlerini ağırladı

ULUTEK Bilişim Kümesi BUTECH, Bosna Hersek'ten gelen iş adamları ile buluştu.

ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Bilişim Kümesi BUTECH temsilcileri, Bosna Hersek'ten gelen 40'a yakın firma temsilcisi ile iş birliği görüşmesi yaptı. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, Bosna Hersek ile olan gönül köprüsünün teknopark firmaları ile ticari alana taşınmasının önemsediğini vurguladı. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kanık, “ULUTEK Teknopark'ın firmaların beynelmilel pazarda yer alması için şubat ayında İspanya ve Mayıs ayında Bosna Hersek'e yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenledik. Bosna Hersek alım heyeti de bu talebimizi karşılıksız bırakmayarak bizlere iade-i ziyaret yaptı. Bu tür faaliyetlere büyük önem ve değer veriyoruz. Benzer faaliyetlerin artarak devam etmesi aynı zamanda ülkemizin ekonomisine de büyük katkılar sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Bosnalı iş insanları, ULUTEK ziyaretinin ardından şehir protokolü ile de bir araya geldi. İki gün süren temasların sonunda önemli ticari faaliyetlerin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atılmış oldu.