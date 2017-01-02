ULUTEK öğretmen akademisi ilk mezunlarını verdi

Bursa’daki öğretmenlere teknoloji, yazılım ve Ar-Ge firmalarıyla proje geliştirme ve atölye eğitimleri verildi. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Okulu Maker Atölyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “ULUTEK Öğretmen Akademisi” eğitim programlarından mezun olanlar sertifikalarını aldı.

Bursa’nın 17 ilçesinden birçok farklı okuldan ve farklı branşlardan 90 öğretmen, iki hafta boyunca ULUTEK Öğretmen Akademisi programına katılarak ARGE kültürü, proje geliştirme, TÜBİTAK projesi hazırlama alanlarında eğitimler aldılar ve teknoloji firmalarına ziyaretler gerçekleştirip bilgi sahibi oldular. Öğretmenler, eğitimlerin yanında kodlama, 3d tasarım, arduino, raspberry pi ve teknik atölyelerde uygulama gerçekleştirdi. Bu projeyle, eğitim alan öğretmenlerin okullarında öğrencilerine yol göstermek, projelerini desteklemek ve maker hareketine katılıp kendilerini daha da geliştirme konusunda öncülük yapılmış oldu.

ULUTEK’te düzenlenen sertifika törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, projeye destek veren Ermetal Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ile Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural da katıldı. Törende Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, teknoloji üretmenin önemini vurgulayarak öğrencilere üretme kültürünün aşılanmasında en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılan öğretmenler sertifikalarını aldı.