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01 Temmuz 2018 11:01

Ümit Besen ve Pamela Bursa’yı salladı

Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Ümit Besen ile Pamela müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ümit Besen ve Pamela Bursa’yı salladı

01 Temmuz 2018 11:01


Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleşen 57. Uluslararası Bursa Festivali Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin kişinin takip ettiği konserde arabesk-fantezi müziğinin usta yorumcusu Ümit Besen ile Türk rock müziğin usta ismi Pamela aynı sahnede buluştu. Güçlü sesiyle dikkat çeken Besen, ‘Nikah Masası’, ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi bir çok sevilen parçalardan oluşan özel repertuvarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.


Söylediği şarkılarla hayranlarının gönlünü fetheden Pamela ve Besen ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi’ parçasıyla büyük alkış aldı.




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