Umursanmayan grip ölüme sebep olabilir

Başak Burgazlıoğlu, basit ve geçici bir hastalık olarak görünen gribin, ölümlere sebep olabileceğini söyledi.

Gribin influenza virüsü ile gelişen, bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Başak Burgazlıoğlu, "Grip virüsü vücudumuza solunum yolu ile girer. Yaklaşık 1-3 gün içinde de hayatımızı zorlaştıran semptomları ortaya çıkarır. Enfeksiyon yaklaşık 7-10 gün devam eder. Aslında basit, geçici bir hastalık olarak görülmekle beraber son dönemlerde vücut direnci düşük olan bireylerde ölümlere sebep olmaktadır. Grip virüsünü taşıyan kişilerle aynı ortamda bulunan ve havayı soluyan kişiler risk altındadır. Hasta olan kişinin soluması, konuşması, öksürmesi veya hapşırması ile havaya karışan virüsler, sağlıklı kişiler tarafından solunum yoluyla alınır" dedi.

Gribin ateş yüksekliği, halsizlik, şiddetli kas eklem ağrısı, kuru öksürük gibi bazı belirtilerinin olduğuna dikkat çeken Burgazlıoğlu, "Daha nadir olarak burun akıntısı, boğaz akıntısı gibi üst solunum yolunu ilgilendiren semptomlarla karşımıza çıkar. Grip ile soğuk algınlığı çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Soğuk algınlığı genellikle, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda yanma, ağrı ile seyreder. Halsizlik ve ateş yüksekliği pek görülmez. Sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ile devam edebilir" diye konuştu.

Gribin belirgin bir tedavisi olmadığını ifade eden Burgazlıoğlu, "Olabildiğince dinlenmek, bol bol su içmek, vücut direncini arttıracak gıdaları tüketmek gerekir. Semptomları gidermek için bazı ilaçlar kullanılsa da bunlar tedavi edici değildir. Antibiyotiklerin virüse etkisi yoktur. Kullanıldığında fayda görmeyiz. Daha ağır vak'alarda ve gribe bağlı ağır komplikasyonlar gelişirse (zatürre gibi) doktor tarafından virüslere etkili ilaçlar da kullanılabilir" şeklinde uyardı.

Gripten korunmanın en etkili yolunun ise aşılanmak olduğunu belirten Burgazlıoğlu, "Aşı döneminde mutlaka doktor kontrolü sağlanmalıdır. Özelikle risk grubu olan gebeler, çocuklar, yaşlılar, sağlık çalışanları, ek hastalığı olanlar (astım, KOAH, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı) dalağı alınmış olanlar aşılanmalıdır. Bulunduğumuz odayı bol bol havalandıralım. Öksürürken, hapşırırken ağzımızı mendille veya kolumuzun iç kısmıyla kapatalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, kapı kolları, elektrik düğmeleri, merdiven korkulukları gibi herkesin sürekli ellediği yerlerde grip virüsü yoğun olarak bulunmaktadır. Telefon, klavye gibi ortak kullandığınız yüzeyleri dezenfekte edelim. Virüsler bu yüzeylerde 8 saat yaşayabilir" dedi.