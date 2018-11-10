‘Umut hırsızı' Umut yakalandı

Bursa'da LÖSEV'in işyerlerine bıraktığı kumbaraları çalarak kayıplara karışan diğer hırsız da yakalandı. Gece yattığı bankta ekiplerce yakalanan zanlı, paraları harcadığını, fakat pişman olduğunu söyledi.

Bursa'da merkez ilçeler Osmangazi ve Nülifer'de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hasta çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere para toplamak maksadıyla iş yerlerine bıraktıkları kumbaralar tek tek çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri 2 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Hırsızlardan biri geçtiğimiz gün gözaltına alınırken, diğer zanlı Umut A. da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği (YANDOL) ekiplerince dün gece yattığı bankta yakalandı. Ailesiyle problemleri olduğu gerekçesi ile sokakta yaşadığı öğrenilen Umut A'nın daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Umut A'nin emniyetteki ifadesinde, paraları harcadığını, fakat pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Umut A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.