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Umut Meraş'ın performansı sevindirdi

Bursaspor’da Aziz Behich’in takımdan ayrılmasının ardından Iasmain Latovlevici ile birlikte sol beke transfer edilen Umut Meraş, güven verdi.

Bursaspor'da Aziz Behich'in takımdan ayrılmasının ardından Iasmain Latovlevici ile birlikte sol beke transfer edilen Umut Meraş, güven verdi.


Yeşil-beyazlı takımın Boluspor'dan renklerine bağladığı Umut Meraş, Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçında oynadığı futbolla takdir topladı. Sivasspor ataklarını başarı ile engelleyen 23 yaşındaki futbolcu, Tunay Torun'un attığı golde de asisti yaptı. Meraş'ın performansı Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da yüzünü güldürdü. Meraş ile Latovlevici arasında sol bek mevkinde tatlı bir forma rekabeti olması bekleniliyor.


2 milyon 250 bin TL bonservis ücreti karşılığında Boluspor'dan Bursaspor'a transfer edilen Meraş'ın başka bir takıma satışı halinde yeşil-beyazlılar, Boluspor'a yüzde 20 pay ödeyecek.

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