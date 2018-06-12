Unesco 6 yıldır restore etmedi, TİKA devreye girdi

Unesco restorasyonu yapmayınca Priştinedeki Sultan Murat (Çarşı camisi) ve Prizren’deki Gazi Mehmet Paşa (Bayraklı) Camisi için devreye giren TİKA, Kosova İslam Birliği ile işbirliği protokolü imzaladı.

Sultan Murat Hüdavendigar’ı Anma törenleri için Priştine’ye giden Osmangazi Belediyesi heyeti de Sultan Murat Camisi’nin içler acısı halini ve kilitli kapılarını görünce hayal kırıklığı yaşadılar. 6 yıldır restorasyonun yılan hikayesine döndüğünü belirten MHP’li Meclis Üyesi Cemil Aydın, "Medeniyetler mücadelesine dönen Kosova’da ecdadımızdan kalan tarihi eserler bölgeye Türk-İslam mührünün silinmeyecek şekilde vurulduğunun ispatıdır. Hristiyan dünyası nüfus sayısının müslümanlara oranla çok az olduğu Kosova -Priştine’de görkemli kiliseler inşa ederken bize ait bazı eserler UNESCO marifetiyle yıllardır bakımsız olarak bekletilmektedir. Bunun bariz örneği 1.Murat Camii çok uzun bir süredir restorasyon için beklemektedir. TİKA’nın devreye girerek protokol imzalaması hayli sevindiricidir. Tarihi camimiz çürümeye terk edilmiş görüntüden bir an önce kurtarılarak, ibadete açılmalıdır. TİKA’nın böyle önemli bir görevi üstlenmesinden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Priştine’deki Kosova Anıtları Koruma Enstitüsünde TİKA, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) arasında düzenlenen imza törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve diğer yetkililer katılmıştı.