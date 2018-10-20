UNESCO alanlarına yeni strateji

Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın 2013-2018 Yönetim Planı'nı değiştirmek için düğmeye bastı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu” isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü'nün korunması ve değişimin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi maksadıyla yönetim planında revizyona gidiliyor. Yeniden hazırlanacak yönetim planına girdi oluşturmak için toplantı yapıldı. İki gün süren toplantılara kamu kurumu idarecileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik oda temsilcileri, çarşı yöneticileri, muhtarlar ve bölgede yaşayan halk katıldı. Toplantıda yönetim, kültürel değerler-koruma ve planlama, sosyal-ekonomik yapı ve çevre düzeni, turizm-tanıtım-ziyaretçi yönetimi ele alındı.