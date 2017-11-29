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29 Kasım 2017 17:15

Üni Spor Fest’te 700 öğrenci sporla buluşuyor

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Üni Spor Fest, Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen açılış gösterileri ile başladı.

Üni Spor Fest’te 700 öğrenci sporla buluşuyor

29 Kasım 2017 17:15


Görükle Spor Parkı’nda açılışı yapılan Üni Spor Fest, 3 Aralık’a kadar devam edecek. 700 üniversite öğrencisini, 9 ayrı branşta sporla buluşturan faaliyetin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mustafa Öztürk ile Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız katıldı. Festivalin açılışında konuşan Üni Spor Fest Öğrenci Koordinatörü Sena Özsipici, böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özsipici, “Biz öğrencilere bu imkânı sağlayan spor ve sporcu dostu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, öğrenci arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Bir kamu kurumunun bizlerle yakından ilgilenmesi bizi mutlu etti. Evimizden uzakta yaşıyoruz ama Nilüfer’de kendimizi yabancı hissetmiyoruz” dedi


Gençlerle omuz omuza hazırlanan bir faaliyeti gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mustafa Öztürk de, Üni Spor Fest’e katılan öğrencilere teşekkür etti.


Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu’nun model uçak, Bursa Alternatif Spor Kulüpleri Derneği’nin de off- road arabalarını sergilediği açılışta Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği üyeleri bir gösteri sundu.




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