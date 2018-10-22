Üni Spor Fest'te ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Üni Spor Fest, Görükle Spor Parkı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin, üniversite öğrencilerini sporla buluşturduğu Üni Spor Fest, heyecan dolu mücadelelerle sona erdi. Görükle'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen spor festivali bu yıl da büyük ilgi gördü. 16-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Üni Spor Fest'te 921 öğrenci 8 branşta mücadele etti. Üniversite öğrencilerini sporda buluşturan festival renkli anlara sahne oldu. Müsabakalara katılan öğrenciler yarıştan çoktan birlikte spor yapmanın keyfini yaşadı.

Üni Spor Fest düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Üni Spor Fest'in uzun yıllar süreceğini, Nilüfer'in markalarından biri olacağını söyledik. Bakın bu yıl üçüncüsü olmasına rağmen, bu faaliyette 8 branşta 921 öğrencimiz yarıştı. Ama en önemlisi, birlik ve beraberliğin son derece önem taşıdığı şu günlerde aranızdaki kaynaşma ve dostluğu da pekiştiriyorsunuz. Ünispor Fest'in başladığı günden bu yana, sporun birleştirici gücüyle şenlik havasında mücadele ettiniz. En önemlisi burada, sporu ve müziğin coşkusunu bir arada yaşadınız. Her akşam Görükle Spor Parkı çeşitli müzik performanslarına ev sahipliği yaptı. Sizlerden isteğim, seneye sporun daha çok dalını Üni Spor Fest'te sergilemeniz” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Spor Topluluğu Birliği Başkanı Habib Doğan da üniversiteli gençleri böyle bir organizasyonla buluşturduğu için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Başkan Bozbey'in de yer aldığı protokol mensupları verdi. Ödül töreninin ardından Semih Kandemir ve Riva Orkestrası sahne aldı. Festivale katılan sporcu ve öğrenciler şarkılara eşlik etti.