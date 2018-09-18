ÜNİAK'tan gönüllü rehberlik hizmeti

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları bünyesinde faaliyet gösteren üniversite birimi (ÜNİAK), üç ana noktada kurdukları stantlarda Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere kayıt işlemleri konusunda rehberlik hizmeti sundu.

Her iki üniversitenin kampüslerinde ve Bursa Terminali'nde stant açan AK Partili gençler, şehre yeni gelen üniversiteli gençlere başta kayıt işlemleri olmak üzere çeşitli konularda destek oldu. 'Kampüse Hoşgeldin' projesi kapsamında binlerce öğrenciye danışmanlık yapan ÜNİAK birimi, bir hafta süren gönüllü faaliyetleri ile Bursa'nın tanıtımına da katkıda bulundular.

ÜNİAK'ın faaliyet gösterdiği Uludağ Üniversitesi'ndeki standı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, şehre ilk kez gelen üniversite öğrencilerine gönüllü danışmanlık yapan AK Partili gençleri tebrik etti. ÜNİAK biriminden hizmet alan üniversiteli gençlerle de sohbet eden Çavuşoğlu, 'Gençlerimiz, çok güzel hizmete imza atıyorlar. Uludağ Üniversitesi'ni kazanarak şehrimize gelen gençlerimizi de ayrıca tebrik ediyor ve hoşgeldiniz diyorum. Uludağ Üniversitesi, Türkiye'deki çok değerli üniversitelerinden biridir. Burada eğitim alacak ve meslek sahibi olacak gençlerimiz, yarınlarda ülkemize güzel hizmetler sunacaklar' dedi.

AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse de, her yıl olduğu gibi yıl da, ÜNİAK biriminin binlerce gence, kayıt döneminde gönüllü hizmet vererek yardımcı olduklarını söyledi.