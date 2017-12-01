ÜniSPORfest’te heyecan dorukta

Öğrenciler, tırmanmadan voleybola kadar 9 farklı branşta mücadele ediyor.

Üniversite öğrencilerini Bursa’da sporla buluşturan Nilüfer Belediyesi, Görükle Spor Parkı’nda ÜniSPORfest düzenliyor. 9 farklı branşta 700 üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte gençler, finallere kalabilmek için ter döküyor. Voleybol, tırmanma, masa tenisi, badminton, dart, plaj voleybolu ve kort tenisinde centilmenlik ve dostluğun kazandığı müsabakalar renkli görüntülere sahne oluyor.

ÜniSPORfest’te sporla sanatı da bir araya getiren Nilüfer Belediyesi, Görükle Spor Parkı’nda kurulan sahnede her akşam farklı grupları ağırlıyor. Sporla stres atan gençler konserlerle de gönüllerince eğleniyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen ve 5 gün boyunca sürecek olan ÜniSPORfest, 3 Aralık Pazar günü düzenlenecek ödül töreninin ardından pop müziğin önemli isimlerinden Feridun Düzağaç konseriyle son bulacak.