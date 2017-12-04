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04 Aralık 2017 11:03

ÜniSporFest’te ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ÜniSporFest, Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen ödül töreni ve Feridun Düzağaç konseriyle sona erdi.

ÜniSporFest’te ödüller sahiplerini buldu

04 Aralık 2017 11:03


Bursa’daki üniversite öğrencileri ÜniSporFest’te 5 gün boyunca sporla iç içe yaşadı. 29-Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen ÜniSporFest, 700 öğrenciyi sporla buluşturdu. 9 ayrı branşta müsabakalar yapıldı. Öğrencilerin dereceye girmek için mücadele ettiği 5 günün sonunda ödüller, Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen törende sahiplerini buldu. Festivalin gençlerle omuz omuza hazırlanan bir etkinlik olduğunu söyleyen


Nilüfer Belediye Başkan Mustafa Bozbey, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ÜniSporFest, uzun yıllar sürecek, Nilüfer’in markalarından biri olacaktır. Üniversite öğrencilerini sporla buluşturuyoruz. Ama en önemlisi, birlik ve beraberliğin son derece önem taşıdığı, güç birliğinin ön planda olması gerektiği şu günlerde aramızdaki kaynaşma ve dostluğu da pekiştiriyoruz” dedi.


ÜniSporFest’te, farklı branşlarda 700’ü aşkın sporcunun mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Sporun birleştirici gücüyle şenlik havasında mücadele ettiniz. Her akşam Görükle Spor Parkımız, çeşitli müzik gruplarının performanslarına ev sahipliği yaptı. Bir sonraki buluşmaya hem belediye olarak, hem de sizlerin teklifleriyle çok daha renkli hazırlanacağımıza inanıyorum. Şehrimizdeki üniversite öğrencilerini kucaklayan bu etkinliğe katılan, yarışan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Öğrencilere organizasyona verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, karşılaşılan engellere de dikkat çekti. Bozbey şöyle konuştu: “Üniversitenin mevcut yönetimiyle bir türlü yıldızımız barışmıyor. Önce içerde çorba dağıtıyorduk dışarı attılar. Spor sahası, kültür merkezi vardı ‘Kullanamazsınız’ dediler. Biz yine bu bölgede üniversitede elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. 70 bin civarında öğrenci var bu üniversitede. Çoğu öğrenci Nilüfer’de kalıyor ve biz onlar misafir olarak değil, Nilüferli olarak görüyoruz” dedi.


Törende konuşan Festival Koordinatörü Sena Özsipici de Başkan Bozbey ve Nilüfer Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından müziğinin sevilen ismi Feridun Düzağaç sahne aldı. Ünlü sanatçının söylediği şarkılara eşlik eden öğrenciler, yaklaşık iki saat süren konserde keyifli anlar yaşadı.




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