Üniversite kütüphanesine 25 milyon liralık yatırım

Bursa Uludağ Üniversitesi, Kaynak Paylaşımı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

5. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) iş birliğiyle Bursa'da yapılıyor. Ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla iki gün boyunca devam edecek çalıştayda üniversiteler arasında bilgi paylaşımının arttırılması hedefleniyor. BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış törenine Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Kahraman, ANKOS Başkanı Güssün Güneş, BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmasında göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite kütüphanesindeki eksikliklerin giderilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin ders saatleriyle çakışmaması ve daha rahat çalışabilmeleri açısından kütüphane çalışma saatlerini haftanın yedi günü gece 12'ye kadar uzattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Öğrencilerimizin ve personelimizin istifade etmeleri için bilgisayar altyapımızı yeniledik. Ayrıca ek kitap rafları da yaptırdık. Bunlara ilaveten 3 yıldır kütüphane bütçemizi, personel sayımızı ve kaynaklarımızı düzenli olarak arttırdık. Elektronik kitap sayımızı 231 binden 396 bin seviyesine ulaştırdık. Yayınlanan tez sayısını 10 bine yaklaştırdığımız kütüphanemizde veritabanı sayımızı da yaklaşık yüzde 15 arttırarak 85'lere ulaştırdık. Göreve geldiğimizde ciddi sıkıntıların yaşandığı kampüs dışı erişim portalında yaşanan sıkıntıları da gidererek, herkesin rahatça kullanabilmesini temin ettik. Üniversitemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ek binamızın yapımını tamamlamak üzereyiz. Bütün bu hizmetler için üniversite yönetimi olarak kütüphanemize 3,5 yıl zarfında 25 milyon TL'lik yatırım yapmış olduk. Yeni projelerimiz ve devam eden yatırımlarımızla akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğiz” dedi.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) Başkanı ve Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güssün Güneş ise ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımları ile gerçekleşecek çalıştayın, kaynak paylaşımının arttırılması konusunda önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Türkiye'de yaşanmakta olan döviz hareketliliğinin kütüphane bütçelerinin daralmasına sebep olduğunu vurgulayan Güneş, “2019 yılı üniversitelerimizde tasarruf uygulayacağımız bir yıl olacak. Bu anlamda üniversitelerimiz arasında kaynak paylaşımı bir kat daha değer kazanacaktır” diye konuştu.

BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan da konuşmasında kütüphanecilik mesleği ve alan çalışanlarına büyük katkısı olan çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

İki gün boyunca devam edecek çalıştayda yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen tebliğ sunacak.