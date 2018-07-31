Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 18:41

Üniversite öğrencisi genç kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti

Bursa’da üniversite okuyan 24 yaşındaki Emre Aydoğan çalıştığı yüzme havuzundan çıkıp motosikletiyle evine giderken karşı yönden gelen kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi genç kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti

31 Temmuz 2018 18:41

Taksirle ölüme sebep olma suçundan gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gören 24 yaşındaki Emre Aydoğan çalıştığı yüzme havuzundan çıkarak evine gitmek istedi. Motosikleti ile seyir halinde olan Emre Aydoğan, Beşevler mevkiinde karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Aydoğan kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sefer Bego, sevk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç