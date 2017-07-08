Üniversiteli geyikler bilimsel çalışmalara konu olacak

Bölge Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi, kampusta bulunan geyiklerin popülasyonunun korunması ve bilimsel araştırılmalar yapılabilmesi için protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yaban hayatı koruma konusunda 2. Bölge Müdürlüğü ile ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar yapılması maksadıyla uzun süredir görüşme halinde olduklarını açıkladı. İmzalanacak protokol sayesinde üniversite içerisinde bulunan yaban geyiklerinin popülasyonunun korunması, tedavilerinin yapılması ve diğer bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda ortak çalışacaklarını belirten Rektör Yusuf Ulcay; “Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle uzun süren bir görüşme trafiğimiz oldu. Sonunda ortak bir çalışma platformu üzerinde anlaşma sağladık. Protokol sayesinde üniversitemiz içerisinde bulunan yaban geyiklerinin ihtiyaç duyulan farklı bölgelere gönderilmesi, tedavilerinin üstlenilmesi ve buradaki yaban hayatının bilimsel çalışmalara konu olması anlamında birlikte hareket edeceğiz. İki kurumda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirecektir. Protokolde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bölge Müdürü Mustafa Bulut ise konuşmasında 2015-2016 yılları arasında her bölge müdürlüğünün bir rehabilitasyon merkezine sahip olması konusunda bir kararın alındığını aktardı. Bu kararın ilk uygulayıcılarından olduklarını söyleyen 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut “Bursa, gerçekten bu konuda çok şanslı bir il. Türkiye’ye örnek olmuş bir tesise sahibiz. Sizlerle birlikte olmak ve bu tesislerde ortak projelere imza atacak olmak da bizler için ayrı bir şans. İyi ki Uludağ Üniversitesi var. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Veteriner Fakültesi’nin programlarında yaban hayatının işlenmesi bizler için ayrı bir önem arz ediyor. Bizim işimiz yaban hayatını takip etmek. Bundan sonra da hem Bakanlığımızın hem de üniversitemizin ortak çalışmalar içerisinde çok sayıda projeye ve çalışmaya imza atacağına inanıyorum. Bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

UÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay da üniversite yerleşkesinde 100 hektarlık alanda 90’a yakın geyik bulunduğunu kaydetti. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi’ne 10 geyiğin getirildiğini söyleyen Dekan Ülgen Günay, “13 yıllık zaman zarfında bu hayvanların sayısı yüzü geçti. Daha önce farklı bölgelere geyik gönderdiğimiz için şu anda üniversitemizde 90 kadar geyiğimiz bulunuyor. Şimdi Orman ve Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nün yetkilileri ile bu hayvanlara ve genel anlamda üniversite içerisindeki yaban hayvanlara neler yapabileceğimizi konuştuk. Hayvanlarda meydana gelebilecek herhangi bir hastalık ya da tedavi gibi hizmetleri bedelsiz olarak yerine getireceğiz. Bunun için de tedavi ünitesi oluşturacağız. Karşılıklı anlaşmalarımızı yaptık. Üniversite olarak biz de bilimsel çalışmalarımızı Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Geyik Üretim Merkezi’nde ortaklaşa yapacağız. Buralarda elde edeceğimiz sonuçları, Bakanlık ve üniversite arasında hayata geçirilecek ortak projelerde değerlendireceğiz. Ayrıca Geyik Üretim Merkezi’nde bizim öğrencilerimizin uygulama yapma imkânı da olacak” şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından yetkililer üniversite içerisinde bulunan doğal alana giderek burada incelemelerde bulundu.