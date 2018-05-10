Üniversiteli öğrenciler yoğurtlu meyve suyu üretti

Öğrenciler şişeledikleri yoğurtlu meyve sularını marketlere satmayı hedefliyor.

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Okulu öğrencileri Abdullah Kayakıran, Nuri Emre Erbilen ve Batuhan Yılmaz, ana maddesi yoğurt olan 4 çeşit meyve suyu üretti. Öğrenciler bu meyve suyunu şeker dahil hiç bir katkı maddesi kullanmadan üretti. 4 çeşidi bulunan meyve sularının içinde başta yoğurt olmak üzere yaban mersini, böğürtlen, elma, portakal, domates, biber, çilek ve muz bulunuyor. Öğrencilerin ’Diril’ ismini koydukları meyve suları oldukça beğenildi.

Öğrenciler adına konuşan Abdullah Kayakıran, "Türk toplumunun alışılagelmiş içecek kültürünü alışılanın biraz daha aksine farklı bir boyuta taşımak istedik. Yoğurdu kendi memleketimizde yetişen meyvelerle karıştırarak içecek elde ettik. Yoğurdu en çok tüketen toplum olan Göktürklerden ilhamla ismini ’Diril’ koyduk. Hayat enerjisi, sağlılığı ve mutluluğu ifade edebilmesi için bu kelimelerin karşılığı olan Diril ismini verdik. Dört çeşidimiz var. Genel olarak her içeceğimizin özü yoğurttan oluşmakta. İçeceklerimizi test ettirdik, çok iyi tepkiler aldık. Bu ürünlerin patentini aldıktan sonra marketlerde satmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizin içinde hiç bir katkı maddesi yok. Meyve suları, meyvenin özü ve yoğurt karışımından oluşmakta" dedi.