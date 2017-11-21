Ünlü basketbolcu Semih Erden’den Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepki

A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme maçında cuma günü karşılaşacağı Letonya maçının hazırlıklarına Bursa’da başladı. Antrenman sonrası İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan deneyimli basketbolcu Semih Erden, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili söylediği sözlerle tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı’yı kınadığını belirtti. Sosyal medya üzerinde Türkiye ve Bosna Hersek Bayrağı paylaşarak tepkisini dile getiren Erden, “Ben bunu sosyal medyadan dile getirdim. Oradan açıklamamı yaptım. Buradan konuşmak yeri ve zamanı değil. Ama kınadığımı herkes biliyor. Sosyal medyadan takip edenler az çok gördüler. Hala da bu tepkiler çığ gibi devam ediyor. Sonuçta yapılan şey ortada. O kişinin işine son verildi. Çok fazla söylenecek şey yok” diye konuştu.

A Milli Basketbol Takımı’nı da değerlendiren Erden, “Dün toplandık, bugün de ikinci antrenmanımızı yaptık. Her şey olumlu gidiyor. Teknik olarak eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Takıma yeni gelen arkadaşlar da adapte olmaya çalışıyorlar. Bu yaz oynadığımız Letonya takımı karşımızda olmayacak. Gelmeyen oyuncular var. Onların nasıl bir takım ile geleceğini bilmiyoruz. Onların ne oynadığını bilmesek de önemli olan bizim ne oynadığımızdır. Şu an hava ve atmosfer çok olumlu. Herkes parkede elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu uyumu yakalayıp, maçta da aynı performansı vermek istiyoruz. Biz burada en iyi şekilde çalışıp ilk maçı kazanmak için çıkacağız. Evimizde oynayacağımız için bu bizim için avantaj olacak. Sonrasında da Ukrayna’da ki maça konsantre olup ikinci maçı da kazanıp iki de iki yapmak istiyoruz” dedi.

Euroleague ile milli maç fikstürünün çakışması üzerine sorulan soruyu da değerlendiren Semih Erden, “Bu sistemin avantajı, her şekilde hazır geliyoruz. Herkes kendi takımında süre alıyor, antrenmanlarını yapıyor. Onun dışında format olarak FIBA ile Euroleague arasına sıkışmış bir takvim olarak görüyorum. Burada hiçbir şekilde oyuncuların ağır eleştiri alabilecek bir durumu yok. Burada tamamen organizasyonu hatası var. Onları bağlayacak bir şey. Bu oyuncuları bağlamaz. Herkes Milli Takım için kanının son damlasına kadar mücadele eder. O formayı giymek için her şeyi yapar. Gelen, gelemeyen arkadaşlarımız zaten Milli Takım seviyesindedir. Bu durum kimi için iyi, kimi için ise kötü” şeklinde konuştu.

Semih Erden kendi durumunun sorulması üzerine, “Milli Takım ile beraber tekrar bir yükselişe geçmiştim. Ama Milli Takım’dan sonra da çalışmayı bırakmadım. Kendi takımın gibi olmuyor. 5’e 5 maç da oynayamıyorsunuz. Şu an form sıkıntım var biliyorum ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok çalışıp açığı kapatmaya çalışıyorum. Benim için bu ara çok iyi geçecek. Her maçı konsantre olup çıkarak kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.