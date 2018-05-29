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29 Mayıs 2018 14:23

Ünlü Hafız Habib Deveci’den Kur’an-ı Kerim tilaveti

İnegöl Belediyesi’nin dünyaca ünlü hafızları ilçe halkıyla buluşturduğu ramazan programları kapsamında 2013 yılı Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye 1’incisi Hafız Habib Deveci, Alanyurt Uludağ camisinde ilçe halkıyla bir araya geldi.

Ünlü Hafız Habib Deveci’den Kur’an-ı Kerim tilaveti

29 Mayıs 2018 14:23

Namaz öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, teravih namazını da Hafız Habib Deveci kıldırdı.


11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk teravih namazıyla şehrin farklı noktalarındaki camilerde dünyaca ünlü hafızları ilçe halkıyla buluşturan İnegöl Belediyesi, camilerde okunan Kur’an-ı kerim tilavetleri ve kılınan teravih namazlarıyla ramazan’ın en güzel şekilde geçmesini sağlıyor. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği programların son durağı ise Alanyurt Uludağ Camii oldu. Camide Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, Hafız Habib Deveci, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile gönülleri okşadı. İnegöl Belediyesi’nin Müftülük işbirliğiyle gerçekleştirdiği programa; Belediye Başkanı Alper Taban, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Hafız Habib Deveci, teravih namazını da kıldırdı. Namaz sonrası Başkan Taban ve beraberindeki heyet vatandaşlarla sohbet ederken, vatandaşlara İnegöl Belediyesi tarafından Osmanlı Şerbeti ikram edildi.




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