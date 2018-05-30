Ünlü halk ozanı Dertli Şinasi vefat etti

"Dertli Şinasi" mahlâsıyla ün yapan Erdoğan’ın cenazesi Ataevler’deki Cemevi’nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir tedavi gören Kültür Bakanlığı Halk Ozanı Şinasi Erdoğan, dün sabah hayatını kaybetti. Albümleri ve eserleri ile geniş bir kitle tarafından sevilen ve uzun yıllar konuk olduğu televizyon programlarından ve konserlerden de halka seslenen sanatçı, "Dertli Şinasi" olarak biliniyordu. Vefatı ile sevenlerini yasa boğan ünlü ozan, Ataevler Cemevi’nde düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak ve Hamitler Mezarlığı’nda defnedilecek.

Dertli Şinasi kimdir?

Ozan Dertli Şinasi mahlâsıyla anılan ve 1958 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Şinasi Erdoğan, 1979 yılından sonra da Bursa’ya yerleşmiştir. 1975’ten günümüze ozanlık ve dedelik hizmeti içinde olan Erdoğan’ın, merhum yazar ve dede Şinasi Koç’tan birçok izlenim, bilgi ve birikimleri olmuştur. Çok sayıda eseri olan ozan aynı zamanda MESAM üyesidir.