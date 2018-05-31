Ünlü isimler Bursa’da

Dr. Halit Yerebakan, Hüdavendigar Kent Parkı’nda da Serdar Tuncer ile Prof. Dr. Emin Işık sevenleriyle buluştu.

Merinos Parkı’nda yapılan etkinliklerde iftar sonrası sahne alan ‘Kıvırcık ve Kavuklu’, sunduğu muhavereler ve doğaçlamalarla izleyenleri kahkahaya boğdu. Yapılan mini yarışmalar sonrası çocuklara kitap hediye edildi. Teravih namazının ardından TRT’de yayınlan ‘Doktor Geldi’ programının sunucusu, Türkiye’nin en genç kalp ve damar cerrahisi uzmanlarından Doç. Dr. Halit Yerebakan, sağlıklı yaşamanın püf noktalarını anlattı. Yapılacak beş şeyin insan ömrünü uzattığını belirten Doç. Dr. Halit Yerebakan, bunları ‘tansiyona dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, bel çevre oranına dikkat etmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve stresten kaçınmak’ olarak sıraladı. Verdiği örnekler ve tavsiyelerle izleyenlerden büyük alkış alan Yerebakan, izleyicilerden gelen soruları da cevapladı.

Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen Şehr-i Ramazan programında ise ekranların sevilen ismi Serdar Tuncer ile İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Emin Işık, sevenleriyle buluştu. Tuncer, söyleşi öncesi Necip Fazıl Kısakürek’ten ‘Sonsuzluk Kervanı’ isimli şiirini okudu. İkili, ramazan söyleşileri ile maneviyatın ufkuna yelken açarken, Mesnevi’den güzel örnekler verdi.

Prof. Dr. Emin Işık, nimete şükür, günaha tövbenin kulun kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi. Özellikle son yıllarda hadis ve sünnetlere yönelik saldırılara dikkat çeken, oluşturulmaya çalışılan sakat algıya tepki gösteren Prof. Dr. Işık, "Kur’an-ı Kerim yeterli olsaydı, Allah niye peygamber gönderdi?" diye sordu. ‘Peygambersiz din olmaz’ diye konuşan Işık, sünnet ve hadislere olan saldırının İslamiyet’i itibarsızlaştırmak için kurgulanmış bir oyun olduğunu ifade etti. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Tuncer ve Işık, ramazan akşamında kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kültür A.Ş. yönetimine teşekkür etti.