Ünlü mankenler Bursa’da gelinlik tanıttı

Bursa’da Altıparmak Caddesi’nde bir gelinlikçi mağazası açıldı. Açılışa ünlü mankenler Irmak Atuk, Günay Museyeva ve Tuğba Melis Türk katıldı. Mağazanın gelinliklerini tanıtan ünlü mankenler, açılışa katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gelinlik mağazasının açılışını yapan ünlü mankenler, basın mensuplarına poz verdi.

Oynadığı diziyle alakalı bilgiler veren Tuğba Melis Türk, “Dizide ilk kez böyle bir karakteri oynuyorum. Benim için farklı bir karakter oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Bir şekilde ruhsal bozukluğu olan bir kızı oynuyorum. Normalde çok sakin bir yapım var. Benim için farklı bir deneyim oldu” dedi.

Ünlü manken Irmak Atuk ise “Melis’in de dediği gibi çok kez gelinlik açılışlarına katılıyoruz. Artık her türlü gelinlik modelini giydim. Arkadaşlarımla geçen sohbet etmiştik. Onlara da bin 500 tane gelinlik giymişimdir dedim. İşimiz bu olduğu için her seferinde heyecanla tanıtıyoruz. Onun haricinde herkese hayırlı ramazanlar” diye konuştu.

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Günay Museyava ise “Çok güzel gelinlikler burada. Moda programım devam ediyor. Onun dışında modellik yapıyorum. Her şey güzel gidiyor” şeklinde konuştu.