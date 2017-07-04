Ünlü şarkıcı Murat Boz, Bursalı hayranlarını coşturdu

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya yaklaşık 25 bini aşkın kişi eşlik etti.

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi’nin açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen Murat Boz konserine Bursalılar akın etti. Türk pop müziğinin sevilen sesi Murat Boz, yaklaşık 25 bini aşkın hayranına şarkılarıyla eğlenceli saatler yaşattı. Şarkılarıyla sevenlerinin gönlünü fetheden Boz, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Boz, yaklaşık 2 saat süren konserde coşkulu bir geceye imza attı.

Sanatçının hayranları hareketli şarkılarıyla dans edip eğlenirken, kimi ise mutluluk gözyaşı döktü. Murat Boz, Bursa’ya her gelişinde yoğun sevgi seliyle karşılanmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, hayranlarıyla buluşma fırsatı sunanlara teşekkür etti.