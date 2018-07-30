Dr. İlber Ortaylı ziyaret etti. Ortaylı, eski Bursa’nın müzede görülebileceğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan ’Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ziyaret etti. 42 metre yarıçapında kubbesi ile Bursa ve Türkiye için önemli bir eser olan müze, açılışına gün sayıyor. Müzenin giriş katında 16 tablo ve Türk İslâm sanatının en güzel örneklerinden olan, geleneksel çini eserlerinin yer aldığı bölüm bulunuyor.

"Bursa’da yeni bir siluet ortaya çıktı"

Müze hakkında bilgi veren bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi’nin geçen dönem üzerinde çalışmaya başladığı Bursa’yı, Bursa dışına taşıyacak olan 1326 Fetih Müzesi’nin açılışına az bir zaman kaldı. Bizler bu proje ile 1326 Bursa’sını resmederken Bursa’ya bir anıt eser kazandırmayı planladık. Bursa’da yeni bir mimari eser, yeni bir siluet ortaya çıktı. Bununla birlikte bölgenin gelişimine, dönüşüme ve turizmine katkı sağlayacak bir proje ortaya çıkacak. Yapılan çalışma çok nadir görülüyor. Türkiye’de İstanbul Fetih 1453’te olduğu gibi Bursa’da ikincisi yapılmış oluyor. Bu yönüyle baktığımızda da tam panorama olarak dünyanın en büyüğü konumundadır. Türkiye’de en büyük kubbe 42 metre yarıçapındadır. Mimari çizim olarak belki kolay ama mühendislik olarak bunu uygulaması çok zor bir projedir. Bununla birlikte bizler de ilkleri denedik ve başardık. Burası sadece panorama müzesi değil, aynı zamanda kültür merkezi olacak. Birçok aktivitenin yapılacağı, Bursa’nın tanıtılacağı bir yer olacak. Bugün de İlber Ortaylı hocamız burasını ziyaret etti ve bizlerin misafiri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yorumları ve onun gözünden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi büyük önem arz ediyor" dedi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, panoramanın açılışının ortaya koyulması noktasında kubbelerin kullanıldığını ifade ederek, "Burası çok geniş bir kubbe. Bir daha aynı bina tekrarlanır mı başka yerde bilmiyorum. İstanbul’a nazaran burası daha geniş ve aynı şekilde bir şey anlatıyor. Burada anlattığı bir savaş değil, barış ile Bursa’nın ele geçmesidir. Bırakın 19-20. yüzyıllarını, 1960’lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa bugün artık yok. Bunu bu müzede öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa’nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir. Bu bakımdan belediyenin bu girişimini, yapılaşmasını faydalı buluyorum" diye konuştu.