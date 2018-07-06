Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 23:05

Ünlü tatlıcının katil zanlısı dayısı saklandığı çadırda yakalandı

Bursa’da aracıyla seyir halindeyken başka araçtan ateş edilerek hayatını kaybeden ünlü tatlıcının dayısı, Uludağ’da saklandığı çadırda cinayet büro ekipleri tarafından yakalandı.

Ünlü tatlıcının katil zanlısı dayısı saklandığı çadırda yakalandı

06 Temmuz 2018 23:05


Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı’nın sahibi Fatih Karaman sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına bindi. Bu sırada bir araç kiralayan öz dayısı tatlıcı yeğenini takip ederek eşiyle konuştuğu anda başından vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan tatlıcı Karaman çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler Karaman ile dayısı Y.S. (53) arasında ticari anlaşmazlık olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde tatlıcının dayısı Y.S. isimli şahıs araç kiralayarak ikametinde önünde yeğeninin evden çıkmasını beklediğini tespit etti. Daha sonra cinayeti işleyen Y.S. yakalanmamak için 2 araç değiştirerek Uludağ’da bir çadırda saklandı. Yaklaşık 50 kamera incelemesi yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısı Y.S.’yi Uludağ’da bir çadır için suç aleti ile beraber yaptığı operasyon ile gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastanede yatan ünlü Bağdat tatlıcısı Fatih Karaman’ın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç