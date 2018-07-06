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06 Temmuz 2018 13:11

Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu

Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı’nın sahibi, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu

06 Temmuz 2018 13:11


Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Kahraman’ın sürekli tehdit telefonları aldığı iddia edildi.




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