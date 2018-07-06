Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kahraman’ın sürekli tehdit telefonları aldığı iddia edildi.