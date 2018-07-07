Ünlü tatlıcıyı vuran dayısı “Pişmanım” dedi

Pişman olduğunu söyleyen dayı, “Yeğenim o benim. Ben onu vurmak istermiydim” dedi.

Olay, dün Nilüfer’e bağlı Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü Bağdat Tatlıcısı’nın sahibi Fatih Karaman, araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53), tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaman’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz S.’nin Uludağ’a gittiğini belirledi. 500’den fazla kamerayı inceleyen ekipler, Yılmaz S.’yi Çobankaya bölgesindeki kamp alanında saklandığı çadırda yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı, “Yeğenim o benim. Ben onu vurmak istermiydim” dedi.