Unutulan zafer: Kut’ül Amare

Çanakkale destanının ardından Osmanlı ordusunun kazandığı son zafer olan Kut-ül Amare, Necmettin Özçelik’in arşivinden derlenen belge ve fotoğraflarla ‘29 Nisan 1916’ başlığıyla Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Vakıf Kültürü Müzesi galeri alanında tarih meraklılarının ilgisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, serginin yakın tarihteki bir gerçeğe ışık tutacağını söyledi. Elmas, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, bu tür sergi ve etkinlikleri çok önemsiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın kültür-sanat hayatına, nitelikli eser ve sergilerle değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise ‘Kut-ül Amare’nin tarihini anlattı. 1. Dünya Savaşı’nın üzerinden 100 yıl geçtiğini söyleyen Oğuzoğlu, “Osmanlı ordusu o zamanlar hem Çanakkale ve Sarıkamış-Kafkas cephelerinde hem Irak-Suriye-Filistin-Hicaz-Yemen cephelerinde hem de Romanya-Makedonya ve Galiçya cephelerinde savaş verdi. İki büyük destansı zaferle çıkıldı bu savaşlardan. Biri Çanakkale diğeri de Kut zaferidir” diye konuştu. 4,5 aylık çatışmalarda Türk birliklerinin 10 bin civarında şehit, İngilizlerin de 40 binden fazla kayıp verdiğini ifade eden Oğuzoğlu, “1914 yılında İngilizler Basra Körfezi’nden Irak’ı ele geçirmeyi planladılar. 15 Aralık 1915 tarihinde Türk birlikleri, Kut kuşatmasını başlattı ve kuşatma zaferle sonuçlandı. Bizim için zafer olan Kut-ül Amare, İngilizlerin 1. dünya savaşında yediği en büyük darbe olarak tarihe geçmiştir. Kut-ül Amare zaferi, 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlanıyordu ancak daha sonra kutlamalara son verildi” şeklinde konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Muzaffer Uyar ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol da sergiyle böylesine önemli bir zaferin yeniden gündeme taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ile gazi ve şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergi açılışı öncesinde Bursa Mehter Takımı da mini bir gösteri sundu. Bundan tam 102 yıl önce dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak yazılan Kut Zaferi’ni yeninden gündeme taşıyan sergi, Vakıf Kültürü Müzesi galeri alanında 7 Mayıs 2018’e kadar açık kalacak.